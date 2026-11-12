Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để nhiệm vụ rơi vào khoảng trống giữa hai cơ quan
Tiếp tục Phiên họp thứ 8, chiều tối 11/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-khong-de-nhiem-vu-roi-vao-khoang-trong-giua-hai-co-quan-10442996.html