(ĐN) - Trong chiều 20 và ngày 21-11, tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Phú, Giáo sư, bác sĩ Hattori Tadashi, người sáng lập, Giám đốc điều hành Tổ chức Phòng chống mù lòa châu Á (APBA) cùng các chuyên gia của tổ chức đã khám sàng lọc bệnh lý về mắt cho 168 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Trong đó, 64 người bệnh đã được phẫu thuật đục thủy tinh thể (Phaco) miễn phí.