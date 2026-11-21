Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua
Sau 27 ngày làm việc, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 38 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc sớm đưa các quyết sách vào cuộc sống.
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