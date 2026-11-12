Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khẩn trương cụ thể hóa cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai. Tại phiên chất vấn đã có 65 đại biểu chất vấn và 7 đại biểu tranh luận đối với hai nhóm lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đồng thời thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số động lực mới cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, không khí nghị trường diễn ra sôi nổi, dân chủ. Trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, các đại biểu Quốc hội đã hỏi ngắn gọn, cụ thể, đúng phạm vi chất vấn, trao đổi thẳng vào những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện với mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đổi mới quyết liệt hơn, có giải pháp phù hợp hơn, hiệu quả hơn.

“Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các bộ đã thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao, nắm chắc lĩnh vực quản lý và yêu cầu thực tiễn; trả lời không né tránh, cam kết đề ra giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở chất vấn của các đại biểu Quốc hội và trả lời của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tổng hợp, nghiên cứu kỹ, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết bảo đảm “rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”, khả thi, hiệu quả cao, thuận lợi trong triển khai thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát; sau đó xin ý kiến các đại biểu Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp thứ hai.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội, khẩn trương cụ thể hóa cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện; tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện cam kết, bảo đảm những vấn đề đã được chất vấn có chuyển biến tích cực trong thực tế.