Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tiếp nối đà trao đổi cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt góp phần cụ thể hóa những nhận thức chung chiến lược đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm đã đạt được những kết quả quan trọng, thực chất, góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện và tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển sâu sắc, ổn định, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp lãnh đạo Trung Quốc và tiếp xúc song phương. Ảnh: TTXVN, Media QH

Thông qua các cuộc hội đàm, hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc đã tiếp tục khẳng định sự coi trọng, ưu tiên cao đối với quan hệ Việt - Trung, quyết tâm triển khai tốt nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác thực chất, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Trung Quốc đều đánh giá cao những thành tựu lý luận và thực tiễn của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, thành công của chuyến thăm đã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại Quốc hội, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thiết thực của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và đưa hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu.

Việc lần thứ hai tổ chức phiên họp cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất đánh dấu sự phát triển ở tầm mức cao trong hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, cụ thể hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế, gắn hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp với những nhiệm vụ phát triển và yêu cầu hợp tác thực tế của hai nước.

Phía Trung Quốc thể hiện sự coi trọng đặc biệt khi cử Phó Ủy viên trưởng đón, tiễn và tháp tùng toàn chặng, thu xếp toàn bộ chủ nhiệm các Ủy ban chuyên môn của Nhân đại tham dự hội đàm và phiên họp.

Các nội dung trong các trao đổi và phiên họp được phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, thực chất, phong phú, chọn trúng chủ đề hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh. Ảnh: Media QH

Hai bên đã tập trung trao đổi sâu về kết nối chiến lược phát triển, khoa học công nghệ, quản trị xã hội và củng cố nền tảng xã hội; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, xây dựng chính sách, pháp luật, đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp giữa các Ủy ban chuyên môn với các bộ, ngành và địa phương liên quan nhằm thúc đẩy triển khai các nhận thức chung và thỏa thuận hợp tác.

Theo Bộ trưởng, đây là đóng góp đặc thù và thiết thực của đối ngoại nghị viện, góp phần đưa những định hướng chiến lược cấp cao thành các chính sách và kết quả hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được nhiều đồng thuận cụ thể, nhất là trên các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và hai bên có tiềm năng hợp tác cao. Lãnh đạo Trung Quốc đều khẳng định thông điệp sẵn sàng mở rộng, nâng cao chất lượng hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc đã nhất trí hai bên nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược và kinh tế, trọng tâm là các tuyến đường sắt kết nối hai nước, đẩy mạnh hợp tác cửa khẩu, nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, mở rộng thị trường cho hàng hóa và nông sản chất lượng cao của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Báo ĐBND

Hai nước sẽ hình thành những động lực hợp tác mới, nhất là hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực cao và chia sẻ kinh nghiệm quản trị. Ngoài ra, hai nước củng cố nền tảng xã hội và môi trường hòa bình, ổn định thông qua thúc đẩy giao lưu nhân dân, phối hợp tổ chức tốt Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, hợp tác địa phương, giáo dục - đào tạo, cùng quản lý hiệu quả đường biên giới trên bộ, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì ổn định, hòa bình trên biển.

Với quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước và sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần đồng hành của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng, những kết quả rất tốt đẹp của chuyến thăm sẽ tiếp tục được phát huy, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi nước và đưa quan hệ Việt - Trung ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

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