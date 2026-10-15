Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc
Trưa 15/10/2026 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời tỉnh Thiểm Tây về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-trung-quoc-post1394366.html