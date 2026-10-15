Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Trước dự báo đỉnh dịch tập trung trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế tỉnh cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.