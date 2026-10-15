Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Hàm Dương, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Hàm Dương, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Hàm Dương, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Trung Quốc tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Hàm Dương, TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Trung Quốc tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Hàm Dương, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Hàm Dương, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)