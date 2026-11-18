Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino có: Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và đại diện Ban Tổ chức AIPA - 47, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Phiên họp Ủy ban Chấp hành AIPA, Lễ khai mạc và phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA - 47.

Các quan chức Philippines tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Thủ đô Manila. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại các hoạt động, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam ủng hộ chủ đề Đại hội đồng “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”; đồng thời đề xuất ba định hướng hợp tác nghị viện: củng cố hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật; kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường, thịnh vượng; lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách nghị viện.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo nghị viện Philippines, Timor-Leste, Singapore, Brunei; cùng Chủ tịch Quốc hội Lào và Chủ tịch Quốc hội Campuchia ăn sáng làm việc, trao đổi về tăng cường hợp tác giữa ba Quốc hội. Các cuộc tiếp xúc tập trung thúc đẩy quan hệ nghị viện song phương, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát thực thi các thỏa thuận, mở rộng hợp tác kinh tế và phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực, quốc tế.

Các quan chức Philippines tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Thủ đô Manila. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh AIPA kỷ niệm gần 50 năm hình thành và phát triển, đồng thời ghi dấu việc Nghị viện Timor-Leste trở thành thành viên chính thức thứ 11 của AIPA.

Chuyến công tác tiếp tục khẳng định sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với ASEAN, đồng thời thể hiện vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong AIPA; góp phần tăng cường quan hệ với nghị viện các nước, thúc đẩy hợp tác khu vực và hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.