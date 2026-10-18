Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thuỵ Sĩ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: Phạm Thắng
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thành viên đoàn đại biểu Thụy Sĩ. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng
Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại tại cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng
Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng
Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng
Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Phạm Thắng