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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thuỵ Sĩ

Sáng 18/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đại Biểu Nhân Dân
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thành viên đoàn đại biểu Thụy Sĩ. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thành viên đoàn đại biểu Thụy Sĩ. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại tại cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại tại cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Phạm Thắng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-tong-thong-thuy-si-10434463.html