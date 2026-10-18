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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ

Sáng 18/10/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin đang thăm chính thức Việt Nam.

Báo Tin Tức TTXVN
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-tong-thong-thuy-si-post1395274.html