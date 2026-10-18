Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc