Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino

Trong tiến trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thì vai trò của khoa học và công nghệ ngày càng giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và nhiều lĩnh vực khoa học mũi nhọn đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tác chiến, tổ chức lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật và nghệ thuật quân sự. Yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại vì thế đặt ra đòi hỏi ngày càng cao đối với hoạt động nghiên cứu, dự báo, sáng tạo, làm chủ và ứng dụng khoa học, công nghệ quân sự.