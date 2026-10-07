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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino

Sáng 7/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đại Biểu Nhân Dân
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino các đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino các đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino các đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino các đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino các đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino các đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino các đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino các đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino các đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino các đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino các đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino các đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino tại hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino tại hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino tại hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino tại hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại cuộc hội kiến

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino phát biểu tại cuộc hội kiến

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino phát biểu tại cuộc hội kiến

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và các đại biểu tại cuộc hội kiến

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và các đại biểu tại cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino với các đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino với các đại biểu

Lâm Hiển

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-tong-thong-panama-jose-raul-mulino-10432968.html