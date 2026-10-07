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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama

Sáng 7/10/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino.

Báo Tin Tức TTXVN
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino thăm chính thức tới Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino thăm chính thức tới Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino với đoàn đại biểu Cộng hoà Panama. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino với đoàn đại biểu Cộng hoà Panama. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu thành viên đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu thành viên đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-tong-thong-panama-post1392050.html