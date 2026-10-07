Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino thăm chính thức tới Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino với đoàn đại biểu Cộng hoà Panama. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu thành viên đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc