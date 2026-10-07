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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama

Sáng 7/10/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino thăm chính thức tới Việt Nam.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino thăm chính thức tới Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino thăm chính thức tới Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu thành viên đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu thành viên đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino với đoàn đại biểu Cộng hòa Panama. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino với đoàn đại biểu Cộng hòa Panama. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino với đoàn đại biểu Cộng hòa Panama. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino với đoàn đại biểu Cộng hòa Panama. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-tong-thong-panama-post1140489.vnp