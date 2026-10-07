Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama

Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp (1928–2008), bí danh Đặng Hùng, gắn bó nhiều năm với chiến trường Tây Nguyên, từng giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua các trận đánh và công việc thời bình, một nét nhất quán hiện lên: trách nhiệm với người lính. Ông góp sức xây dựng ý chí chiến đấu, chăm lo chính sách hậu phương, rồi tiếp tục hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam. Cuộc đời ấy để lại những trang ký ức cùng nhiều nghĩa tình.