Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quốc hội Việt Nam sẽ phát huy vai trò lập pháp, giám sát, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo cơ sở cho hợp tác lâu dài với Thụy Sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin, ngày 18-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Để hợp tác nghị viện theo sát nhu cầu phát triển của hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo hai cơ quan lập pháp, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài sản số và chuyển dịch năng lượng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP)...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin, ngày 18-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng thống Guy Parmelin khẳng định Thụy Sĩ coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng. Tổng thống nhấn mạnh cần cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác toàn diện bằng các dự án chung, được triển khai có trọng tâm; đề nghị phía Việt Nam chia sẻ thứ tự ưu tiên trong các lĩnh vực hợp tác để hai bên cùng tập trung thúc đẩy.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến ngày 18-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về những lĩnh vực hợp tác cụ thể, Tổng thống bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về năng lượng sạch, giao thông; kết nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Tổng thống ủng hộ tăng cường hợp tác giữa hai nghị viện, qua đó thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ triển khai các dự án chung.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, gắn trao đổi kinh nghiệm lập pháp với giám sát triển khai, đưa những định hướng hợp tác thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.