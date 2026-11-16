Đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc