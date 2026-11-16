Từ đêm 19 đến ngày 21-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk dự báo có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại những khu vực xung yếu.