Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist
Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist giới thiệu các thành viên Đoàn Chile với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist phát biểu
Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist phát biểu
Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến
Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến
Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến
Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến
Quang cảnh cuộc hội kiến
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist với các đại biểu