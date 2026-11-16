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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile

Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast Rist đang thăm chính thức Việt Nam.

Đại Biểu Nhân Dân
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist giới thiệu các thành viên Đoàn Chile với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist giới thiệu các thành viên Đoàn Chile với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist phát biểu

Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist phát biểu

Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist phát biểu

Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist phát biểu

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến

Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến

Quang cảnh cuộc hội kiến

Quang cảnh cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist với các đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist với các đại biểu

Lâm Hiển

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-tong-thong-cong-hoa-chile-10443713.html