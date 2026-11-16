Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)