Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thành viên đoàn Cộng hòa Azerbaijan
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu tại cuộc hội kiến
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu tại cuộc hội kiến
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu tại cuộc hội kiến
Quang cảnh cuộc hội kiến
Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến
Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến
Các đại biểu tham dự cuộc hội kiến
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev với các đại biểu