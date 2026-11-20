Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Việt Nam đón Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)