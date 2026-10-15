Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thường trực Ban Bí thư Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)