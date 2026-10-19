Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein

Hai công trình cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đang ghi nhận khối lượng xây lắp đáng kể, với sản lượng thi công lần lượt đạt 51% và 48,7%. Tuy nhiên, kết quả rà soát của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, tiến độ một số cầu vượt sông Hồng vẫn thấp hơn kế hoạch điều chỉnh, đòi hỏi tiếp tục tháo gỡ vướng mắc và tăng cường kiểm soát thi công.