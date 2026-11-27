Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Chiều 27/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12, Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-thu-tuong-lao-saleumxay-kommasith-10445157.html