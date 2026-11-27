Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và thành viên đoàn đại biểu Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)