Bộ Chính trị kết luận, thống nhất chủ trương lấy ngày 27/7 hằng năm là “Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ”, ngày tri ân của toàn dân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ các tầng lớp nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.