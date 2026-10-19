Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu chậm kết hợp với rìa phía Nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc bị nén yếu, đẩy dịch xuống phía Nam và đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa khác từ phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây.Thời tiết: Có mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.