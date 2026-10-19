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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đang thăm chính thức Việt Nam.

Đại Biểu Nhân Dân
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu tại cuộc hội kiến

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu tại cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội

Phạm Thắng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-thu-tuong-cong-quoc-liechtenstein-brigitte-haas-10434713.html