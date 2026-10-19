Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu tại cuộc hội kiến
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội