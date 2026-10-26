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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan

Chiều 26/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đại Biểu Nhân Dân
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk về thành viên Đoàn Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk về thành viên Đoàn Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk về thành viên Đoàn Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk về thành viên Đoàn Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk về thành viên Đoàn Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk về thành viên Đoàn Việt Nam

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thành viên Đoàn Cộng hòa Ba Lan

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thành viên Đoàn Cộng hòa Ba Lan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội kiến

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội kiến

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội kiến

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội kiến

Quang cảnh cuộc hội kiến

Quang cảnh cuộc hội kiến

Các thành viên Đoàn Việt Nam tham dự cuộc hội kiến

Các thành viên Đoàn Việt Nam tham dự cuộc hội kiến

Các thành viên Đoàn Việt Nam tham dự cuộc hội kiến

Các thành viên Đoàn Việt Nam tham dự cuộc hội kiến

Các thành viên Đoàn Cộng hòa Ba Lan tham dự cuộc hội kiến

Các thành viên Đoàn Cộng hòa Ba Lan tham dự cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk với các đại biểu chụp ảnh chung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk với các đại biểu chụp ảnh chung

Lâm Hiển

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-thu-tuong-cong-hoa-ba-lan-10440601.html