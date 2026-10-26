Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk về thành viên Đoàn Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk về thành viên Đoàn Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk về thành viên Đoàn Việt Nam
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thành viên Đoàn Cộng hòa Ba Lan
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội kiến
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội kiến
Quang cảnh cuộc hội kiến
Các thành viên Đoàn Việt Nam tham dự cuộc hội kiến
Các thành viên Đoàn Việt Nam tham dự cuộc hội kiến
Các thành viên Đoàn Cộng hòa Ba Lan tham dự cuộc hội kiến
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk với các đại biểu chụp ảnh chung