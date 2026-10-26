Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan

Đợt này, tỉnh Nghệ An dự kiến thu nhận mẫu ADN của hơn 3.500 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Ngoài một điểm tập trung, các bộ chiến sĩ công an còn lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu đối với những trường hợp đi lại khó khăn.