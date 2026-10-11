Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 11/10/2026, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-chu-tich-chinh-hiep-toan-quoc-trung-quoc-vuong-ho-ninh-post1141368.vnp