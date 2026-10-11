Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Ngày 11/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Hồ Chí Minh thông tin về việc tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 14/10/2026.