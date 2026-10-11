Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.