Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Triều cường ngày 11-10 ghi nhận mực nước ở trạm Thủ Dầu Một lên đến 1,87m, cao hơn mức lịch sử năm 2025 là 0,01m. Cùng với 8 cơn mưa lớn từ đầu năm, diễn biến này đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp chống ngập cho TPHCM.