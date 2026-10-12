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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Chiều 12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã tiến hành hội đàm và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Đại Biểu Nhân Dân
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế phát biểu tại cuộc hội đàm

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế phát biểu tại cuộc hội đàm

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và các đại biểu Trung Quốc tại hội đàm

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và các đại biểu Trung Quốc tại hội đàm

Quang cảnh cuộc hội đàm

Quang cảnh cuộc hội đàm

Quang cảnh cuộc hội đàm

Quang cảnh cuộc hội đàm

Quang cảnh cuộc hội đàm

Quang cảnh cuộc hội đàm

Đại biểu Trung Quốc tham dự cuộc hội đàm

Đại biểu Trung Quốc tham dự cuộc hội đàm

Các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc hội đàm

Các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc hội đàm

Đại biểu Việt Nam tham dự cuộc hội đàm

Đại biểu Việt Nam tham dự cuộc hội đàm

Đại biểu Việt Nam tham dự cuộc hội đàm

Đại biểu Việt Nam tham dự cuộc hội đàm

Các đại biểu Trung Quốc tham dự hội đàm

Các đại biểu Trung Quốc tham dự hội đàm

Các đại biểu Trung Quốc tham dự cuộc hội đàm

Các đại biểu Trung Quốc tham dự cuộc hội đàm

Đại biểu Việt Nam tham dự cuộc hội đàm

Đại biểu Việt Nam tham dự cuộc hội đàm

Lâm Hiển (Từ thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-dam-voi-uy-vien-truong-uy-ban-thuong-vu-nhan-dai-toan-quoc-trung-quoc-trieu-lac-te-10433662.html