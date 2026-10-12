Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản cập nhật năm 2025, với 3 kịch bản phát thải từ thấp đến cao. Các dự tính cho thấy nhiệt độ, số ngày nắng nóng và mực nước biển tiếp tục gia tăng, đặt ra yêu cầu chủ động ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu.