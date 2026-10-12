Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc
Chiều 12/10/2026, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại) và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-dam-voi-uy-vien-truong-nhan-dai-trung-quoc-post1393594.html