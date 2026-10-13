Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN

Nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai nước thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhất trí hai bên duy trì trao đổi cấp cao, nâng tầm tin cậy chiến lược, tạo nền tảng chính trị vững chắc hơn cho hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực. Bên cạnh đó, xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương, nhất là thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển cân bằng, bền vững hơn, đầu tư chất lượng cao, kết nối đường sắt đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ. Đặc biệt, hai bên không ngừng củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; bên cạnh đó cùng quản lý hiệu quả đường biên giới trên bộ, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì ổn định, hòa bình trên biển.

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, hoạt động lập pháp; cùng kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận song phương...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại toàn quốc Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực với Quốc hội Việt Nam; đi sâu trao đổi về kinh nghiệm lập pháp, giám sát, cùng nâng cao năng lực quản trị quốc gia, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong đời sống chính trị của mỗi nước…

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế phát biểu tại cuộc hội đàm và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí Chủ nhiệm các Ủy ban liên quan của Quốc hội và Nhân đại hai nước đã trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm lập pháp của mỗi nước; đi sâu thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường phát huy vai trò cơ quan lập pháp tối cao trong việc xây dựng chính sách pháp luật, kết nối về thể chế và quy hoạch, tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác. Song song đó, thực hiện chức năng giám sát tối cao để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm như: kết nối đồng bộ hạ tầng chiến lược và không gian phát triển, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, quản trị đô thị thông minh, hợp tác văn hóa, du lịch, đào tạo nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thiết thực của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước; nhất trí giao các ủy ban chuyên môn của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương liên quan của hai nước, triển khai nghiêm túc các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao theo định hướng “6 hơn”. Qua đó, làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa các nhận thức chung tại Phiên họp lần thứ hai thành kết quả cụ thể, thực chất.