Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: DUY LINH)

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang; duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai Quốc hội, giữa các ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý và phát huy vai trò giám sát, đôn đốc, tạo điều kiện để hai chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan hai nước tăng cường hợp tác, triển khai các văn kiện đã ký, biến các thỏa thuận, cam kết thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể; đề nghị hai quốc hội tích cực phối hợp tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, năng lượng-dầu khí, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko khẳng định Hội đồng Liên bang Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, coi trọng quan hệ giữa Hội đồng Liên bang với Quốc hội Việt Nam, ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Đuma Quốc gia với Quốc hội Việt Nam và mong muốn không ngừng mở rộng hợp tác liên nghị viện trên cả bình diện song phương và đa phương. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko nhấn mạnh sẵn sàng phối hợp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là theo những định hướng và nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu khi đến Hội đồng Liên bang nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga tháng 9/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko nhất trí nhận định tình hữu nghị truyền thống, tin cậy, sự hiểu biết và tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nga đã được nhiều thế hệ vun đắp; hai bên cần tiếp nối truyền thống đó và truyền lại cho thế hệ mai sau thông qua các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên và du lịch; quan tâm việc giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam, tiếng Việt tại Nga; tạo điều kiện cho người Việt Nam tại Nga và người Nga tại Việt Nam đi lại, cư trú, học tập, lao động và sinh sống thuận lợi, hợp pháp.

Hai bên đánh giá cao việc các cơ quan, địa phương hai nước trao đổi, đàm phán, ký các văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm; khuyến khích, ủng hộ và hỗ trợ các địa phương mở rộng quan hệ kết nghĩa, ký các văn kiện hợp tác mới.

Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng tham gia, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Sau hội đàm, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trân trọng trao Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện” tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Hội đồng Liên bang, khẳng định đây là sự ghi nhận không chỉ với cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, mà thể hiện tình cảm và sự ghi nhận đối với lãnh đạo, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác, trong đó có chương trình hành động chung giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang giai đoạn 2026-2029.