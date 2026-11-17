Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm cấp cao; sớm hoàn thiện Kế hoạch Hành động thực hiện khuôn khổ quan hệ mới. Trong đó, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Philippines tăng cường trao đổi lập pháp, hoàn thiện môi trường pháp lý, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, giao lưu nghị sĩ và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Trên các lĩnh vực cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên chú trọng hợp tác về thương mại, đầu tư, bảo đảm an ninh lương thực, kinh tế biển, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, hạ tầng, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung ứng gạo ổn định, tin cậy, lâu dài cho Philippines; đề nghị Philippines ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin T. Gatchalian. Ảnh: TTXVN

Đồng tình với những ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Sherwin T. Gatchalian khẳng định Philippines luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam và tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng-an ninh, giáo dục, du lịch.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, đề cao các nguyên tắc, lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông; cùng đóng góp tích cực, có trách nhiệm nhằm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

*Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các thành tựu mà Timor-Leste đạt được sau một năm trở thành thành viên ASEAN và việc Ban Chấp hành AIPA đã nhất trí trình Đại hội đồng xem xét thông qua Nghị quyết kết nạp Quốc hội Timor-Leste là thành viên chính thức thứ 11 của AIPA; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Timor-Leste.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. Ảnh: TTXVN

Hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên thúc đẩy sớm họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ nhất, mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, viễn thông, giáo dục-đào tạo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Timor-Leste tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo cho Timor-Leste, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Timor-Leste thực hiện các cam kết trong ASEAN và chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2029; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp ủng hộ lập trường chung của ASEAN, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay bày tỏ nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Timor-Leste trong quá trình hội nhập khu vực, tham gia AIPA cũng như hỗ trợ Timor-Leste bảo đảm an ninh lương thực; cho biết Quốc hội Timor-Leste đã có kế hoạch thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa hai nước và sẽ thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước về thương mại, đầu tư.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa Quốc hội hai nước, phát huy vai trò của hai Quốc hội trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; đồng thời tăng cường tham vấn tại các diễn đàn nghị viện đa phương.