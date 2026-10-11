Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các cháu thiếu nhi và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ảnh: Doãn Tấn

Báo: Thể thao và Văn hóa