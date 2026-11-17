Ngày 17/11, tại Manila, nhân dịp tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin T. Gatchalian.

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển thực chất thời gian qua, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và sớm hoàn thiện Kế hoạch Hành động thực hiện khuôn khổ quan hệ mới.

Cơ quan lập pháp hai nước sẽ đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát việc thực thi các thỏa thuận và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương./.