Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất nông nghiệp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12/10/1956 - 12/10/2026). Ảnh: TTXVN

Sáng 10-10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12/10/1956 - 12/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Học viện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học đã dành tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; biểu dương những thành tựu Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạt được trong 70 năm xây dựng và phát triển.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo đã mở ra không gian phát triển rộng lớn cho các cơ sở giáo dục đại học.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở đó, Học viện cần cụ thể hóa các chủ trương lớn thành chương trình hành động, sản phẩm khoa học và những giá trị thiết thực phục vụ sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hướng tới xây dựng đội ngũ “công dân toàn cầu” cho nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại. Công tác đào tạo cần chuyển từ những gì nhà trường có sang đáp ứng nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và yêu cầu phát triển đất nước.

Mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp cần có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập và khát vọng cống hiến. Học viện phải trở thành môi trường thu hút những người trẻ đam mê nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên học tập, nghiên cứu và trưởng thành.

Nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây phải trở thành những động lực cốt lõi cho sự phát triển của Học viện. Nhà trường cần mạnh dạn nghiên cứu các lĩnh vực mới mà đất nước có nhu cầu và thế giới quan tâm; hằng năm tạo ra những công trình, sản phẩm, công nghệ có khả năng đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế.

Hiệu quả nghiên cứu cần được đo bằng những giá trị cụ thể trong thực tiễn. Các sản phẩm khoa học, công nghệ nông nghiệp phải góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người nông dân và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng

Để phát huy hiệu quả các nguồn lực khoa học và công nghệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Học viện tăng cường kết nối giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân; thực sự trở thành trung tâm đưa tri thức, công nghệ vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, hoạt động của Học viện không chỉ giới hạn trong giảng đường, phòng thí nghiệm mà cần mở rộng tới các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và địa bàn nông thôn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Phải đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng; đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất; đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp; đưa giá trị khoa học đến với người nông dân, đưa những vấn đề của thực tiễn sản xuất trở lại giảng đường và phòng thí nghiệm để nghiên cứu, giải quyết”.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, Học viện cần chủ động tham gia hoạch định, phản biện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy vai trò tư vấn chính sách, tập trung giải quyết những vấn đề lớn đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Học viện mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia sâu hơn vào các mạng lưới đào tạo, nghiên cứu; thu hút các nhà khoa học quốc tế đến làm việc, nghiên cứu, giảng dạy; tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam tiếp cận môi trường học thuật quốc tế, đồng thời đưa tri thức tiên tiến, sản phẩm khoa học, công nghệ và thương hiệu nông nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Đối với công tác quản trị, Học viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển môi trường học tập thông minh. Chuyển đổi số phải tạo ra những thay đổi thực chất trong phương thức quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ người học.

Cùng với đó, Học viện tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền hợp lý, tăng cường trách nhiệm giải trình, bảo đảm quản trị minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại. Nhà trường cần xây dựng môi trường thuận lợi để các nhà khoa học phát huy năng lực sáng tạo, yên tâm cống hiến và được hưởng thành quả tương xứng với đóng góp; chú trọng đào tạo đội ngũ nhà khoa học trẻ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện phấn đấu đến năm 2045 lọt vào tốp 100 trường đại học ở châu Á.

Khẳng định chặng đường 70 năm là nền tảng quan trọng để Học viện tiếp tục phát triển, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thế hệ sinh viên không ngừng học tập, rèn luyện, say mê nghiên cứu, dám sáng tạo, khởi nghiệp, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão; sẵn sàng đến những vùng khó khăn, nơi có nhiều thách thức để đóng góp cho cộng đồng.

Từ mái trường này, Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng sẽ tiếp tục có nhiều nhà khoa học, doanh nhân nông nghiệp, nhà quản lý giỏi và những thế hệ thanh niên giàu khát vọng, góp phần đưa nông nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới.

Với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học tâm huyết, mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp và thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Tiếp tục sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu và phụng sự đất nước

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, ngày 12-10-1956, Trường Đại học Nông Lâm - tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày nay - được thành lập.

Trải qua các giai đoạn chiến tranh, hòa bình, đổi mới và hội nhập, Học viện luôn đồng hành với sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Dù tên gọi, quy mô và diện mạo thay đổi qua từng thời kỳ, sứ mệnh được xác lập từ những ngày đầu vẫn được gìn giữ: đào tạo con người, phát triển khoa học và đem tri thức phụng sự đất nước, phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành đã tạo nền tảng để Học viện bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng và trách nhiệm lớn hơn.

Trước yêu cầu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và làm chủ công nghệ, Học viện xác định tiếp tục đổi mới đào tạo, giúp người học có chuyên môn vững vàng, tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần cống hiến; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh và đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Đồng thời, Học viện tiếp tục đổi mới quản trị, tăng cường hợp tác, tạo môi trường thuận lợi để người tài phát huy năng lực, các nhà khoa học yên tâm cống hiến, từng bước xây dựng Học viện trở thành đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực, phát triển theo hướng thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn.