Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự buổi lễ có: Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động, các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trung tâm kết nối tri thức, công nghệ với thực tiễn sản xuất nông nghiệp

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp trồng người và nghiên cứu khoa học; biểu dương những thành tích Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạt được trong 70 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo đã mở ra không gian phát triển rộng lớn cho các cơ sở giáo dục đại học. Học viện cần biến những chủ trương lớn đó thành những chương trình hành động cụ thể, những sản phẩm khoa học cụ thể và những giá trị cụ thể cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam tập trung đổi mới mạnh mẽ chương trình bồi dưỡng, đào tạo, hướng tới đào tạo những “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại. Chuyển mạnh từ đào tạo những gì nhà trường có sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Mỗi sinh viên khi tốt nghiệp phải có kiến thức vững, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập và đặc biệt là khát vọng cống hiến. Học viện phải trở thành nơi những người trẻ có khát vọng về nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp tìm đến để học tập, nghiên cứu và trưởng thành.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải trở thành động lực phát triển cốt lõi. Học viện cần mạnh dạn nghiên cứu những lĩnh vực mới mà đất nước đang cần và thế giới quan tâm, phấn đấu mỗi năm có những công trình, sản phẩm, công nghệ tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu phải góp phần giảm chi phí sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đó chính là thước đo quan trọng của khoa học.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Học viện phát huy vai trò cầu nối giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân, trở thành trung tâm kết nối tri thức, công nghệ với thực tiễn sản xuất nông nghiệp, mở rộng không gian hoạt động ra ngoài giảng đường, phòng thí nghiệm.

“Phải đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng; đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất; đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp; đưa giá trị khoa học đến với người nông dân, đưa những vấn đề của thực tiễn sản xuất trở lại giảng đường và phòng thí nghiệm để nghiên cứu, giải quyết”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, Học viện cần chủ động tham gia hoạch định, phản biện chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phát huy vai trò tư vấn chính sách, hướng nghiên cứu vào giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia. Đồng thời, mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào các mạng lưới đào tạo, nghiên cứu quốc tế, thu hút các nhà khoa học nước ngoài đến làm việc, nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện; tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam tiếp cận tri thức tiên tiến của thế giới và đưa các sản phẩm khoa học, công nghệ, thương hiệu nông nghiệp Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Về chuyển đổi số và quản trị đại học, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Học viện đổi mới phương thức quản trị, đào tạo, nghiên cứu và phục vụ người học; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng môi trường học tập thông minh. Đồng thời, tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền hợp lý, nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm quản trị minh bạch, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Học viện cần tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học sáng tạo, cống hiến và được hưởng thành quả xứng đáng với đóng góp của mình; chú trọng đào tạo thế hệ nhà khoa học trẻ, phấn đấu đến năm 2045 nằm trong nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Khẳng định chặng đường 70 năm qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có quyền tự hào về quá khứ để có trách nhiệm hơn với tương lai, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thế hệ trẻ của Học viện tiếp tục học tập, rèn luyện thật tốt, say mê nghiên cứu, dám sáng tạo, khởi nghiệp, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, sẵn sàng đến những vùng khó khăn, đầy thách thức. Từ mái trường này sẽ tiếp tục có nhiều nhà khoa học lớn, doanh nhân nông nghiệp lớn, nhà quản lý giỏi và những thế hệ thanh niên có khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, tầm nhìn mới, khát vọng mới, khí thế mới của đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học tâm huyết, hàng vạn cựu sinh viên đang công tác trên mọi miền đất nước, cùng thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, phát triển, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.