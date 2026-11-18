Quang cảnh Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Mở đầu Phiên toàn thể, Đại hội đồng AIPA tổ chức lễ kết nạp Nghị viện Quốc gia Timor - Leste làm thành viên chính thức của AIPA.

Chào mừng Nghị viện Quốc gia Timor-Leste, Chủ tịch AIPA-47 Faustino “Bojie” G. Dy III nhấn mạnh việc AIPA có đầy đủ 11 thành viên, song hành cùng ASEAN, là dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong lịch sử AIPA, khi có đủ tiếng nói của tất cả nhân dân các quốc gia Đông Nam Á và khẳng định AIPA và Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên sẵn sàng hỗ trợ Timor - Leste tham gia đầy đủ, hiệu quả vào các hoạt động của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên Toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Về phần mình, Chủ tịch Nghị viện Timor - Leste Maria Fernanda Lay bày tỏ xúc động và khẳng định đây là dấu mốc lịch sử đối với Timor - Leste sau 13 năm là Quan sát viên AIPA và 24 năm kiến thiết đất nước. Chủ tịch Nghị viện Timor - Leste đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên và cam kết sẽ cùng các thành viên đóng góp tích cực cho đoàn kết và phát triển của AIPA và ASEAN.

Thảo luận tại Phiên toàn thể, Trưởng đoàn Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên khẳng định ủng hộ chủ đề của AIPA-47, nhấn mạnh ưu tiên xây dựng một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên Toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đề cao vai trò của AIPA trong triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, các Trưởng đoàn khẳng định trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, ASEAN tiếp tục là “điểm sáng” về ổn định và tăng trưởng và nhất trí ASEAN cần tiếp tục vun đắp văn hóa đối thoại, tham vấn và đồng thuận, củng cố lòng tin chiến lược, đề cao luật pháp quốc tế, các nguyên tắc nền tảng của Hiến chương ASEAN và thúc đẩy hợp tác vì lợi ích thiết thực của người dân, duy trì hòa bình, ổn định tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên Toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các Quốc hội/Nghị viện sẽ đồng hành cùng Chính phủ các nước thành viên triển khai hiệu quả các cam kết khu vực và nghị quyết của AIPA, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đại diện các nghị viện quan sát viên, khách mời, tổ chức đối tác khẳng định ASEAN là một trong những trung tâm phát triển kinh tế, chính trị quan trọng của thế giới và đánh giá cao vai trò của AIPA trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác ở khu vực; khẳng định ủng hộ và cam kết hỗ trợ ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; đồng thời đề xuất nhiều phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác với AIPA cũng như ASEAN nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên Toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại Phiên toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chủ đề của Đại hội đồng AIPA - 47 “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”, thể hiện sự cộng hưởng mạnh mẽ và đồng hành của các cơ quan lập pháp trong việc hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhân dân phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm - vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể và là động lực cao nhất của mọi chính sách, quyết sách phát triển ở mỗi quốc gia cũng như trong toàn thể Cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên Toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng chia sẻ với các thành viên AIPA về định hướng hoạt động của Quốc hội Việt Nam khóa XVI, với tinh thần chủ động, đổi mới và kiến tạo phát triển, tập trung hoàn thiện nền tảng thể chế và tạo động lực bứt phá cho giai đoạn phát triển mới để hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên AIPA-47 ký Nghị quyết kết nạp Quốc hội Timor-Leste làm thành viên chính thức thứ 11 của AIPA. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị AIPA phát huy thế mạnh của kênh nghị viện, tập trung vào ba ưu tiên: thứ nhất, củng cố nền tảng hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật, theo đó, các Nghị viện thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực và thực chất;

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến lễ trao Nghị quyết kết nạp Quốc hội Timor-Leste làm thành viên chính thức thứ 11 của AIPA. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thứ hai, kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường và thịnh vượng, Nghị viện các nước cần đi đầu trong việc hoàn thiện thể chế, hài hòa hóa pháp luật để tháo gỡ rào cản thương mại, thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối và kết nối chuỗi cung ứng, ưu tiên xây dựng khung pháp lý cho các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, quản trị trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi năng lượng công bằng, an ninh lương thực, bảo đảm không quốc gia nào bị bỏ lại phía sau;

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các thành viên AIPA. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thứ ba, lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách nghị viện thông qua việc tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết của ASEAN để người dân và doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng thành quả hội nhập, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào đời sống chính trị, hoạch định chính sách và làm chủ công nghệ tương lai.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chúc mừng Nghị viện Quốc gia Timor - Leste trở thành thành viên chính thức của Đại gia đình AIPA, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam nhất quán coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh với tư cách là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của AIPA, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên và Nghị viện Quan sát viên cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững, tự cường và thực sự lấy người dân làm trung tâm.