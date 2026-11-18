Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng không chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản hay số hóa hàng triệu trang tài liệu nằm im trong kho lưu trữ. Cốt lõi phải là dữ liệu được tái sử dụng, quy trình liên thông và phục vụ hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.