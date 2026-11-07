Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Khi bị rượt đuổi trên đường Hùng Vương (bắc qua hạ lưu sông Đà Rằng ở phía Đông Đắk Lắk), hai nam thanh niên từ trên cầu Hùng Vương xuống dưới sông. Một người đã được cứu vớt, người còn lại vẫn đang được các lực lượng chức năng tìm kiếm.