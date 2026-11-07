Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)