Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato' Johari bin Abdul tại Phiên khai mạc AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato' Johari bin Abdul tại Phiên khai mạc AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Phiên Khai mạc AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Phiên Khai mạc AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Phiên Khai mạc AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu đoàn Việt Nam dự Phiên khai mạc AIPA-47. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN