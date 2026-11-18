Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul tại Phiên khai mạc AIPA-47. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul tại Phiên khai mạc AIPA-47. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc AIPA-47. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc AIPA-47. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc AIPA-47. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) Faustino "Bojie" De Guzman Dy III phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) Faustino "Bojie" De Guzman Dy III phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Thượng viện AIPA Ngài Sherwin T. Gatchalian phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Phiên Khai mạc AIPA-47. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Phiên Khai mạc AIPA-47. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Phiên Khai mạc AIPA-47. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu đoàn Việt Nam dự Phiên khai mạc AIPA-47. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các trưởng đoàn cùng đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các trưởng đoàn cùng đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các trưởng đoàn chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các trưởng đoàn chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)