Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp Ủy ban Chấp hành AIPA. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, chiều 17/11, tại thủ đô Manila (Philippines), trong khuôn khổ Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Phiên họp Ban Chấp hành AIPA-47. Đây là hoạt động quan trọng đầu tiên của Đại hội đồng.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino G. Dy III, phiên họp đã thống nhất chương trình nghị sự, nội dung thảo luận của các Ủy ban, danh mục dự thảo nghị quyết và các vấn đề về tổ chức, hoạt động của AIPA.

Tại phiên họp, Ban Chấp hành đã xem xét đơn xin gia nhập AIPA của Quốc hội Timor Leste, nhất trí trình Đại hội đồng dự thảo Nghị quyết kết nạp Quốc hội Timor Leste làm thành viên chính thức thứ 11 của AIPA.

Ban Chấp hành cũng xem xét chương trình hoạt động của Đại hội đồng, chuẩn bị cho Phiên đối thoại AIPA-ASEAN lần thứ 5, rà soát Kế hoạch Chiến lược AIPA 2023-2030 và việc kết nạp Quan sát viên mới của AIPA. Nghị viện Singapore, Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2026-2027, thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng AIPA-48 từ ngày 23-27/8/2027 tại Singapore.

Lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện các nước đánh giá cao tính phù hợp và bổ trợ lẫn nhau giữa chủ đề Đại hội đồng AIPA-47 “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” với 3 ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines về hòa bình và an ninh, hành lang thịnh vượng, trao quyền cho người dân.

Hội nghị ghi nhận kết quả tích cực trong triển khai các nghị quyết của AIPA, khẳng định AIPA sẽ tiếp tục đồng hành cùng kênh Chính phủ đưa các cam kết ASEAN vào cuộc sống, triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Philippines cũng như sự phối hợp hiệu quả của Tổng Thư ký và Ban Thư ký AIPA.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam hoàn toàn ủng hộ chủ đề của AIPA-47, phản ánh đúng nguyện vọng chung của các nước trong khu vực và bày tỏ tin tưởng AIPA-47 sẽ thành công tốt đẹp.

Cùng ngày, các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Lãnh đạo chính trị nữ (WAIPA) lần thứ 3 và Tọa đàm Nghị sĩ trẻ AIPA lần thứ 2./.