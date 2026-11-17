Đây là hoạt động đầu tiên của Đại hội đồng AIPA-47, được tổ chức tại Manila (Philippines), dưới chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino G. Dy III.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Philippines cũng như sự phối hợp hiệu quả của Tổng Thư ký và Ban Thư ký AIPA.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam hoàn toàn ủng hộ chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” của AIPA-47. Chủ tịch Quốc hội nhận định chủ đề này phản ánh đúng nguyện vọng chung của các nước trong khu vực và tin tưởng AIPA-47 sẽ thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (giữa) và các đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Phiên họp Ban Chấp hành AIPA. Ảnh: quochoi.vn

Tại phiên họp, Ban Chấp hành đã xem xét đơn xin gia nhập AIPA của Quốc hội Timor-Leste, nhất trí trình Đại hội đồng dự thảo Nghị quyết kết nạp Quốc hội Timor-Leste làm thành viên chính thức thứ 11 của AIPA.

Ban Chấp hành cũng xem xét chương trình hoạt động của Đại hội đồng, chuẩn bị cho Phiên đối thoại AIPA-ASEAN lần thứ 5, rà soát Kế hoạch Chiến lược AIPA 2023-2030 và việc kết nạp quan sát viên mới của AIPA.

Nghị viện Singapore, Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2026 - 2027, thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng AIPA-48 từ ngày 23 đến 27/8/2027 tại Singapore.

Lãnh đạo Quốc hội và Nghị viện các nước đánh giá cao tính phù hợp và bổ trợ lẫn nhau giữa chủ đề Đại hội đồng AIPA-47 “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” với ba ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines về hòa bình và an ninh, hành lang thịnh vượng, trao quyền cho người dân.

Phiên họp ghi nhận những kết quả tích cực trong việc triển khai các nghị quyết của AIPA, khẳng định AIPA sẽ tiếp tục đồng hành cùng kênh Chính phủ trong việc đưa các cam kết ASEAN vào cuộc sống và triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Quang cảnh phiên họp chiều 17/11 tại Philippines. Ảnh: quochoi.vn

Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) được tổ chức tại Manila, Philippines từ ngày 17 đến 18/11. Sự kiện quy tụ lãnh đạo nghị viện các quốc gia thành viên ASEAN, đại diện nghị viện các nước quan sát viên của AIPA, Ban Thư ký AIPA, Ban Thư ký ASEAN cùng các khách mời và đối tác phát triển.

Tiền thân của AIPA là Tổ chức Liên nghị viện ASEAN (AIPO), được thành lập ngày 2/9/1977 trên cơ sở đồng thuận của trưởng đoàn năm nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan tại Hội nghị Liên nghị viện ASEAN lần thứ ba ở Manila. Ngay từ khi thành lập, tổ chức này đã thiết lập mối liên kết chính thức với ASEAN.

Đến năm 2006, tại Đại hội đồng AIPO lần thứ 27 ở Philippines, các nước thành viên nhất trí đổi tên tổ chức thành Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), đồng thời hướng tới xây dựng một cơ chế hợp tác nghị viện có tính gắn kết và hiệu quả cao hơn.

Tùng Dương