Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại TPHCM

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa﻿ Việt Nam năm 2026 tại khu dân cư ấp 15, xã Bình Lợi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bên cạnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nữa trong tháng 11 là lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đây là dịp để cán bộ, nhân dân hướng về cội nguồn, văn hóa của đất nước.

Ngày hội Đại đoàn kết hàng năm đã thực sự trở thành ngày vui chung, là dịp hội tụ để nhân dân tại các khu phố, khu dân cư gặp gỡ, chia sẻ, thăm hỏi và thắt chặt tình đoàn kết.

Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Chủ tịch Quốc hội đồng thời biểu dương những nỗ lực cùng kết quả tích cực mà xã Bình Lợi và TPHCM đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho người dân và các em học sinh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội đề nghị xã Bình Lợi nói chung và khu dân cư ấp 15 nói riêng tiếp tục giữ gìn tình đoàn kết trong từng gia đình, xóm giềng; phát huy các mô hình tự quản, giữ vững môi trường sống an lành, an toàn, không có tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn không ma túy.

Việc xây dựng địa bàn không ma túy trước hết phải bắt đầu từ mỗi gia đình thông qua trách nhiệm quản lý, giáo dục con em, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trong khi đó, địa phương cần quan tâm đầu tư, xây dựng các không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà cho người dân và ﻿các em học sinh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phát triển kinh tế, Chủ tịch Quốc hội mong muốn người dân tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị; phát triển các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng và thoát nghèo bền vững.

Xã Bình Lợi cần xác định rõ hướng đi dựa trên nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh và sạch; đồng thời phát triển chăn nuôi sạch, an toàn, bảo đảm chất lượng thực phẩm.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn trao quà đến người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh phát triển kinh tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống".

Nhấn mạnh vai trò làm chủ của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội mong muốn xã Bình Lợi đi đầu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quà cho người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Quốc hội đề nghị người dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Hoạt động góp ý, giám sát phải xuất phát từ tinh thần xây dựng, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận phải bám sát cơ sở, gần dân, sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền để xem xét, giải quyết thấu đáo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Bình Lợi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TPHCM và xã Bình Lợi tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phát huy tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội trao tặng quà đến tập thể ấp 15, các gia đình tiêu biểu và gia đình chính sách. Lãnh đạo TPHCM trao tặng cây xanh cho ấp 15 nhằm hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố, đồng thời trao 10 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi như: nhảy sạp, múa dân vũ, đồng diễn thể dục dưỡng sinh, biểu diễn võ thuật Vovinam; triển lãm tranh, ảnh về hoạt động của khu dân cư; giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống và nông sản địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tặng cây xanh, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các không gian “Góc Cà phê cùng sách”, “Góc Chia sẻ yêu thương” với trang phục 0 đồng, rau củ quả miễn phí góp phần tạo không khí gần gũi, ấm áp, tăng cường giao lưu, gắn kết và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng dân cư.