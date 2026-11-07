Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội đại đoàn kết tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách trên địa bàn Ấp 15, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cùng dự Ngày hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong...

Tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, xã Bình Lợi đã cùng trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống với bà con nhân dân; tham quan các gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của bà con nơi đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy, Ngày hội Đại đoàn kết hằng năm đã thực sự trở thành ngày vui, ngày hội tụ để chia sẻ, thăm hỏi, gắn bó, đoàn kết tại các khu phố, khu dân cư.

Chia sẻ với bà con về những thành tựu nổi bật của đất nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong kết quả chung ấy, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp quan trọng với 23,4% GDP cả nước, chiếm 30% tổng thu ngân sách và thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI, tương đương 30% của cả nước.

Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh có thêm điều kiện thuận lợi để bứt phá, phát triển mạnh mẽ sau khi sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và những cơ chế, chính sách mới vừa được Quốc hội ban hành.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm vui mừng khi được chứng kiến Ấp 15, xã Bình Lợi có nhiều khởi sắc; không gian xanh-sạch-đẹp; đời sống các gia đình ngày một khá giả.

Các đại biểu tham dự Ngày hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Trong 9 tháng qua, địa phương đã thu ngân sách đạt 197 tỷ đồng. Trên địa bàn hiện có hơn 1.900 doanh nghiệp và hơn 2.400 hộ kinh doanh.

Nhiều mô hình kinh tế gia đình, hợp tác xã nông nghiệp đạt hiệu quả cao,trong đó, có 17 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các mô hình tự quản về môi trường, an toàn giao thông được duy trì thực chất, thắt chặt nghĩa tình bà con lối xóm.

Bà con trên địa bàn Ấp 15 luôn đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật. Địa phương cũng tích cực chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả tích cực của địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện thân mật với bà con địa phương. (Ảnh: THẾ ANH)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, xã Bình Lợi và khu dân cư Ấp 15 tiếp tục gìn giữ tình đoàn kết trong mỗi gia đình, mỗi xóm ngõ; phát huy các mô hình tự quản, giữ gìn môi trường sống an toàn, xây dựng thêm các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh cho người dân tham gia để góp phần bảo đảm không có tệ nạn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn bà con nhân dân tích cực hỗ trợ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, phải thay đổi nhận thức, trách nhiệm trong sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.

Song song đó, địa phương cần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng, phát huy phong trào “Bình dân học vụ số”, đẩy mạnh chuyển đổi số, đẩy mạnh các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Hiện nay, khoa học, công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ phấn khởi khi nghe báo cáo của xã đang từng bước chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động. Chủ tịch Quốc hội mong thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho địa phương. (Ảnh: THẾ ANH)

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Quốc hội đang thảo luận và sẽ sớm thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Hai.

Chủ tịch Quốc hội mong địa phương sẽ là nơi đi đầu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm phương châm: dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhấn mạnh "dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", Chủ tịch Quốc hội mong địa phương và nhân dân tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cán bộ Mặt trận phải luôn bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền để giải quyết thấu đáo, việc gì có lợi cho dân, chúng ta phải làm, việc gì khó thì chúng ta phải tìm cách tháo gỡ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh và xã Bình Lợi tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là 158 hộ mới thoát nghèo và 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tiếp tục phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan các gian hàng tại Ngày hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ấp 15 và xã Bình Lợi tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh đạt các mục tiêu trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tại Ngày hội, đại diện các hộ gia đình và cơ sở tôn giáo đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong xây dựng cộng đồng dân cư, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Những chia sẻ và cam kết tại Ngày hội cho thấy vai trò chủ động của mỗi gia đình, tổ chức tôn giáo và người dân trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa các phong trào thi đua đi vào thực chất, gắn với những việc làm cụ thể trong đời sống cộng đồng.

Tại Ngày hội, các gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách trên địa bàn đã vui mừng đón nhận quà tặng của Chủ tịch Quốc hội.