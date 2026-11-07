Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội đại đoàn kết tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với bà con nhân dân khu dân cư ấp 15, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng dự Ngày hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong...

Tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, xã Bình Lợi đã cùng trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống với bà con nhân dân; tham quan các gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của bà con trong khu dân cư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với bà con nhân dân khu dân cư ấp 15, xã Bình Lợi

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng tham dự Ngày hội đại đoàn kết tại Công viên Văn hóa Láng Le, địa danh gắn với Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò, nơi ghi dấu truyền thống đấu tranh cách mạng, vô cùng ý nghĩa khi hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940).

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, Ngày hội Đại đoàn kết hằng năm đã thực sự trở thành ngày vui, ngày hội tụ để chia sẻ, thăm hỏi, gắn bó, đoàn kết tại các khu phố, khu dân cư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Ngày hội

Ngày hội năm nay càng thêm ý nghĩa khi Quốc hội vừa tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên và tới đây là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) lần đầu tiên được tổ chức.

Chia sẻ với bà con về những thành tựu nổi bật của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội cho biết, với tinh thần quyết tâm - quyết liệt - quyết làm, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng GDP 9 tháng đạt 9,01%; cao nhất trong 15 năm qua. Xuất - nhập khẩu lập mốc lịch sử, vượt mốc 1.000 tỷ USD. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại tiếp tục tăng cường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội

Trong kết quả của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò, đóng góp quan trọng với 23,4% GDP cả nước, chiếm 30% tổng thu ngân sách và thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI, tương đương 30% của cả nước. Thành phố có thêm điều kiện phát triển sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và những cơ chế, chính sách mới được Quốc hội ban hành.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất vui mừng khi được chứng kiến Ấp 15, xã Bình Lợi có nhiều khởi sắc; không gian xanh - sạch - đẹp; đời sống các gia đình ngày một khá.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội

Trong 9 tháng qua, thu ngân sách của xã đạt hơn 197 tỷ đồng. Xã có hơn 1.900 doanh nghiệp và hơn 2.400 hộ kinh doanh; nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình và hợp tác xã nông nghiệp đạt hiệu quả cao; có 17 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các mô hình tự quản về môi trường, an toàn giao thông được duy trì thực chất, thắt chặt nghĩa tình bà con lối xóm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội

Đặc biệt, nhân dân Ấp 15 luôn đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật; chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ấp 15, của xã Bình Lợi và của Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng ấp 15, xã Bình Lợi

Nhân dịp về dự Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị xã Bình Lợi và khu dân cư Ấp 15 tiếp tục gìn giữ tình đoàn kết trong mỗi gia đình, mỗi xóm ngõ; phát huy các mô hình tự quản, giữ gìn môi trường sống an lành, an toàn, không có tệ nạn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

"Thành phố Hồ Chí Minh đã cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phấn đấu từng bước đẩy lùi, tiến tới không còn tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Tôi đề nghị việc phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy phải bắt đầu từ gia đình: cha mẹ quản lý con cái, nhà trường quản lý học sinh; xã hội phải có các hoạt động vui chơi lành mạnh. Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát, tạo cho thanh niên có nơi vui chơi, giải trí lành mạnh. Nếu không có nơi vui chơi, giải trí thì có thể phát sinh tệ nạn xã hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con nhân dân tích cực hỗ trợ nhau trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị. "Ông cha ta đã nói tấc đất là tấc vàng. Cần phát triển các mô hình hợp tác xã hiệu quả để làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo bền vững", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đối với xã Bình Lợi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần phát triển dựa trên nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch; phải thay đổi nhận thức, trách nhiệm trong sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ấp 15, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, phát huy phong trào Bình dân học vụ số; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý và đời sống.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn trao quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ rất phấn khởi khi nghe báo cáo của xã đang từng bước chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động. Hiện nay, khoa học, công nghệ đang phát triển như vũ bão. "Thành phố Hồ Chí Minh và các xã, phường cần xây dựng những công cụ AI phù hợp với đặc thù quản lý, nhất là trong cải cách hành chính, giải quyết thủ tục cho người dân, làm sao thuận tiện, nhanh chóng, không phiền hà. Đây là vấn đề chúng ta phải tập trung thực hiện", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đang thảo luận và sẽ sớm thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Hai; mong địa phương sẽ là nơi đi đầu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm phương châm: dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cán bộ, nhân dân Ấp 15, xã Bình Lợi

Nhấn mạnh "dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", Chủ tịch Quốc hội mong địa phương và nhân dân tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách tại địa phương; người dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực góp ý với Đảng, chính quyền để xây dựng, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cán bộ Mặt trận phải luôn bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền để giải quyết thấu đáo. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ý nghĩa của công tác dân vận, việc nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân ở cơ sở; việc gì có lợi cho dân, chúng ta phải làm, việc gì khó thì chúng ta phải tìm cách tháo gỡ.

Quang cảnh Ngày hội

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh và xã Bình Lợi quan tâm hơn nữa đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là 158 hộ mới thoát nghèo và 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tiếp tục phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ấp 15 và xã Bình Lợi tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo tiền đề cho thành phố phát triển trong giai đoạn 2027 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thiếu nhi

Tại Ngày hội, đại diện các hộ gia đình và cơ sở tôn giáo đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong xây dựng cộng đồng dân cư, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Đại diện hộ gia đình ấp 15, bà Bùi Thị Thu Hằng đánh giá cao những kết quả mà địa phương đạt được sau quá trình sắp xếp, sáp nhập địa bàn. Nhờ sự quan tâm của chi bộ, Ban nhân dân, Ban Công tác Mặt trận ấp và sự gắn kết trong cộng đồng, đời sống người dân nhanh chóng ổn định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan các quầy hàng nông sản được bà con giới thiệu tại Ngày hội

Đáng chú ý, đội hình Bình dân học vụ số và Tổ công nghệ cộng đồng đã tích cực đến từng hộ gia đình, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Phong trào “15 phút vì thành phố sạch, đẹp”, phân loại rác tại nguồn cũng được triển khai rộng khắp, góp phần xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2027, gia đình bà Bùi Thị Thu Hằng cam kết cùng người dân: tiên phong trong chuyển đổi số; chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch; tích cực tham gia các mô hình bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và hoạt động tương trợ cộng đồng, duy trì các mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, hạt gạo nghĩa tình để chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan các sản phẩm nông nghiệp được bà con giới thiệu tại Ngày hội

Đại diện cơ sở tôn giáo, Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt, trụ trì chùa Thanh Tâm, khẳng định Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, nhà chùa cùng các Phật tử đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, trao tặng hàng trăm phần quà, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, người già yếu, cô đơn và các hộ gia đình khó khăn.

Bước sang năm 2027, Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt đề xuất tiếp tục lan tỏa tinh thần từ bi, phối hợp chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; vận động Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình hòa thuận, xóm giềng nghĩa tình; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, chính quyền cơ sở tham gia các phong trào tự quản, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Những chia sẻ và cam kết tại Ngày hội cho thấy vai trò chủ động của mỗi gia đình, tổ chức tôn giáo và người dân trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa các phong trào thi đua đi vào thực chất, gắn với những việc làm cụ thể trong đời sống cộng đồng.