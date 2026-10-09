Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cụ thể, 4 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng gồm: Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng những đảng viên có nhiều năm liên tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người cộng sản và có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Quốc hội, đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Cả 4 đồng chí đều có quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến ở nhiều vị trí quan trọng; trong đó có những đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, địa phương và sự nghiệp phát triển đất nước. Các đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự tận tụy với công việc; không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, uy tín của người cán bộ, đảng viên, góp phần vào thành quả chung của Quốc hội, của đất nước, của Đảng. Trong suốt những năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, 4 đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao; có nhiều đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Trong những thành công nổi bật của Quốc hội đều ghi đậm dấu ấn của các đồng chí.

Lãnh đạo Quốc hội và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Lãnh đạo Quốc hội và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các đồng chí tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết mình cho Đảng, cho nhân dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao hơn nữa vị thế của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Quốc hội chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự sâu sắc, đồng thời là lời nhắc nhở đối với bản thân; khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm với tổ chức, gắn bó với đồng chí và nhân dân, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước./.