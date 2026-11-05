Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ ra mắt Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ ra mắt

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam khóa XVI Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam khóa XVI Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam khóa XVI Nguyễn Thị Hồng...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết thành lập Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam khóa XVI

Tại Lễ ra mắt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam khóa XVI cho Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nguyễn Thị Thanh và tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực Nhóm.

Theo Nghị quyết, Nhóm gồm 150 thành viên. Việc thành lập Nhóm tiếp tục tạo diễn đàn để các nữ ĐBQH tăng cường gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời phát huy vai trò, trí tuệ của nữ đại biểu trong hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam khóa XVI

Ngay sau khi được thành lập, Nhóm đã chủ động triển khai một số hoạt động thiết thực, nổi bật là tổ chức thành công cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cuộc gặp mặt của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nữ đại biểu; tổ chức các hoạt động tại thành phố Cần Thơ, gắn với công tác tri ân, an sinh xã hội, chăm lo, nhận đỡ đầu những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của các nữ ĐBQH với cộng đồng...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh cùng Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam khóa XVI

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam khóa XVI và toàn thể các nữ ĐBQH khóa XVI; đồng thời trân trọng ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của nữ ĐBQH qua các nhiệm kỳ vào hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ ra mắt

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại những dấu ấn đặc biệt đối với nữ ĐBQH khóa XVI khi từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đều đã dành thời gian gặp mặt, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào hoạt động cũng như vai trò của nữ ĐBQH.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ ra mắt

Đề nghị Nhóm Nữ ĐBQH thực hiện đầy đủ yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt chiều 29/10 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm đối với Nhóm Nữ ĐBQH khóa XVI.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội mong Nhóm quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tập trung tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, điểm nghẽn, tạo nền tảng thể chế vững chắc cho sự bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; thành lập Nhóm để chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những việc đã làm được và cả những việc chưa làm được.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam khóa XVI Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Lễ ra mắt

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nữ ĐBQH thực hiện thật tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: ĐBQH phải gần gũi với cử tri và Nhân dân, phải nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh đến nghị trường, phản ánh đến Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân. "Mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam khóa XVI Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu dự Lễ ra mắt

Các đại biểu dự Lễ ra mắt

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nữ ĐBQH cần nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực trẻ em, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến phụ nữ, qua đó, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách tại nghị trường, nhất là những chính sách liên quan đến cán bộ nữ, phụ nữ và trẻ em.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Nhóm tiếp tục phát huy vai trò trong hoạt động đối ngoại, nhất là hoạt động đối ngoại nghị viện và đối ngoại nhân dân. Cho biết hằng năm, Liên minh Nghị viện thế giới đều tổ chức các hoạt động dành cho Nữ nghị sĩ thế giới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Nhóm tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nữ nghị sĩ các nước; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động...

Chủ tịch Quốc hội chúc Nhóm Nữ ĐBQH tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của nữ đại biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh lễ ra mắt

Thay mặt Ban Thường trực và toàn thể thành viên Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian đến dự, phát biểu chỉ đạo với những ý kiến quan trọng, cụ thể, thiết thực, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng đối với hoạt động của Nhóm và các nữ đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch hoạt động của Nhóm; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm; tăng cường gắn kết, hỗ trợ các thành viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà lưu niệm Chủ tịch Nhóm nữ ĐBQH khóa XV Nguyễn Thúy Anh

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam khóa XVI Nguyễn Thị Thanh cho biết, thời gian tới, Nhóm sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của các nữ ĐBQH, nhất là các đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội.

Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, trao đổi, đề xuất sáng kiến về phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới; phát huy vai trò của nữ đại biểu trong hoạt động lập pháp, giám sát, đối ngoại nghị viện và các hoạt động xã hội, nhân đạo, nhất là hoạt động nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn mỗi nữ ĐBQH tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động chung, đóng góp những sáng kiến thiết thực, cùng xây dựng Nhóm ngày càng gắn kết, hoạt động hiệu quả.

Các đại biểu dự Lễ ra mắt

Các đại biểu dự Lễ ra mắt

Các đại biểu dự Lễ ra mắt

Các đại biểu dự Lễ ra mắt

Các đại biểu dự Lễ ra mắt

Các đại biểu dự Lễ ra mắt

Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ ra mắt

Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ ra mắt

Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ ra mắt

Một trong những hoạt động tiêu biểu của Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam thời gian qua là nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhận đỡ đầu 2 cháu; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên nhận đỡ đầu 2 cháu... Đặc biệt, nữ Anh hùng Lao động, ĐBQH Lê Nữ Thùy Dương (TP. Đồng Nai) đã cam kết và tài trợ 10 tỷ đồng cho 10 năm từ 2022 - 2031, với mức tài trợ 1 tỷ đồng/năm để đồng hành cùng chương trình an sinh xã hội “Mẹ đỡ đầu”. Đến nay, liên tục trong 5 năm, đã đỡ đầu cho hơn 1.000 lượt trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành lâu dài của nữ đại biểu đối với cộng đồng.