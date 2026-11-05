Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XVI.

Ngày 26-5-2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH16 về thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI. Theo Nghị quyết, Nhóm có 150 thành viên; Ban Thường trực Nhóm có 1 Chủ tịch, 7 Phó chủ tịch và 1 Ủy viên kiêm Thư ký Nhóm.

Trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và những đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội. Trong các nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, XV và XVI, tỷ lệ nữ đại biểu đều đạt hơn 30%, được các tổ chức quốc tế về bình đẳng giới đánh giá cao. Những đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Quốc hội, nhất là trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng ra mắt Ban Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Biểu dương những đóng góp quan trọng của nữ đại biểu Quốc hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nữ đại biểu tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, triển khai hiệu quả Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; tích cực tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực phát triển đất nước.

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội cần tăng cường đoàn kết, gắn bó, phát huy vai trò là diễn đàn kết nối, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Các nữ đại biểu cần chủ động nghiên cứu chuyên sâu những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ, qua đó đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò trong hoạt động đối ngoại nghị viện và đối ngoại nhân dân; tăng cường giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các nghị viện và tổ chức quốc tế, đặc biệt là các hoạt động của nữ nghị sĩ trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Tiết mục múa "Vũ điệu Kết đoàn" do các nữ đại biểu Quốc hội khoá XVI thể hiện.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nữ đại biểu thực hiện tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI chiều 29-10. Đó là phải luôn gần gũi với cử tri và nhân dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời phản ánh tại nghị trường, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Khẳng định mục tiêu cuối cùng của Đảng, Nhà nước là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI cho biết, việc thành lập Nhóm nhằm tiếp tục tạo diễn đàn để các nữ đại biểu Quốc hội tăng cường gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời phát huy vai trò, trí tuệ của nữ đại biểu trong các hoạt động của Quốc hội. Ngay sau khi thành lập, Nhóm đã chủ động triển khai một số hoạt động thiết thực.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn mỗi nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động chung, đóng góp những sáng kiến thiết thực, cùng xây dựng Nhóm ngày càng gắn kết, hoạt động hiệu quả. Sự tham gia tâm huyết và trách nhiệm của mỗi thành viên là yếu tố quan trọng làm nên chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhóm.