Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cùng dự Lễ có ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm thực hiện nghi thức chào cờ.

Tại buổi lễ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất và tặng hoa chúc mừng Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những thành tựu Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạt được trong 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Từ một cơ sở đào tạo được thành lập năm 1956, Học viện đã đào tạo hơn 150.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 15.000 thạc sĩ và hơn 800 tiến sĩ. Nhiều thế hệ người học trưởng thành từ Học viện đã trở thành nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý, doanh nhân, đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp và đất nước. Những kết quả này góp phần khẳng định vai trò của Học viện trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình và phương thức đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Quá trình đào tạo cần chú trọng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo, năng lực số và khả năng hội nhập quốc tế.

Đối với nghiên cứu khoa học, Học viện cần phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn của sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nông sản, giảm chi phí, cải thiện thu nhập cho nông dân và tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc tăng cường kết nối giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Nông dân, bảo đảm kết quả nghiên cứu có điều kiện ứng dụng vào thực tế; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển đội ngũ nhà khoa học trẻ và nâng cao hiệu quả quản trị đại học. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 lọt vào Top 100 trường đại học châu Á được xác định là định hướng dài hạn, đòi hỏi Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh thành tựu có ý nghĩa sâu sắc nhất trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện chính là các thế hệ người học trưởng thành, mang tri thức và năng lực chuyên môn đóng góp cho đất nước. Những kết quả nghiên cứu về giống cây trồng, vật nuôi, quy trình kỹ thuật và giải pháp công nghệ được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững, Học viện xác định tiếp tục đổi mới đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn; tăng cường hợp tác với địa phương, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam khẳng định thành tựu có ý nghĩa sâu sắc nhất trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện chính là các thế hệ người học trưởng thành, mang tri thức và năng lực chuyên môn đóng góp cho đất nước

Theo Giám đốc Học viện, trong giai đoạn tới, nhà trường hướng tới mô hình đại học nghiên cứu thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ nhà khoa học, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới quản trị và mở rộng hợp tác để nâng cao vị thế của Học viện, đóng góp thiết thực hơn cho nền nông nghiệp Việt Nam.

Tại Lễ Kỷ niệm, đại diện sinh viên Học viện bày tỏ niềm tự hào khi được học tập trong môi trường có truyền thống đào tạo, nghiên cứu lâu năm; đồng thời gửi lời tri ân tới các thế hệ thầy cô đã tận tâm truyền đạt tri thức, bồi dưỡng bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho người học; đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực học tập , chủ động nghiên cứu khoa học, phát huy tinh thần sáng tạo và nâng cao khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, góp sức trẻ vào sự phát triển của cộng đồng và đất nước.

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam bày tỏ niềm tự hào khi được học tập dưới mái trường thân yêu

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là dấu mốc ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và người học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo động lực để Học viện tiếp tục đổi mới đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đồng hành cùng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, xanh và bền vững.