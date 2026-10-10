Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cùng dự Lễ kỷ niệm có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Phải là trung tâm kết nối tri thức, công nghệ với thực tiễn sản xuất nông nghiệp

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp rất to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người và nghiên cứu khoa học; đồng thời nhiệt liệt biểu dương thành tích của Học viện đã đạt được trong 70 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng: xây dựng một nước Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo đã mở ra một không gian phát triển rất lớn cho các cơ sở giáo dục đại học.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện cần biến những chủ trương lớn đó thành những chương trình hành động cụ thể, những sản phẩm khoa học cụ thể và những giá trị cụ thể cho đất nước.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thứ nhất, cần đổi mới mạnh mẽ chương trình bồi dưỡng, đào tạo. Phải bồi dưỡng, đào tạo những “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại.

"Cần chuyển mạnh từ đào tạo những gì nhà trường có sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Mỗi sinh viên khi tốt nghiệp phải có kiến thức vững, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập và đặc biệt là khát vọng cống hiến. Học viện trở thành nơi những người trẻ có khát vọng về nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp tìm đến để học tập, nghiên cứu và trưởng thành", Chủ tịch Quốc hội gợi mở.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Thứ hai, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo phải trở thành động lực phát triển cốt lõi. Học viện phải mạnh dạn đi vào những lĩnh vực mới, những lĩnh vực mà đất nước đang cần và thế giới đang quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, mỗi năm Học viện cần có những công trình, sản phẩm, công nghệ có khả năng tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế. Sản phẩm nông nghiệp Việt Nam phải giúp giảm chi phí, tối đa hóa lợi ích; giúp nông dân tăng thu nhập; cạnh tranh được trên thị trường thế giới. Đó chính là thước đo quan trọng của khoa học, công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Thứ ba, Học viện phải là cầu nối giữa nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân; là trung tâm kết nối tri thức, công nghệ với thực tiễn sản xuất nông nghiệp; đồng thời, phải mở rộng hơn nữa không gian hoạt động, không chỉ ở trong giảng đường, phòng thí nghiệm.

Theo Chủ tịch Quốc hội, "phải đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng; đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất; đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp; đưa giá trị khoa học đến với người nông dân, đưa những vấn đề của thực tiễn sản xuất trở lại giảng đường và phòng thí nghiệm để nghiên cứu, giải quyết".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ vàng truyền thống Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thứ tư, chủ động tham gia hoạch định và phản biện chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Học viện có đội ngũ các nhà khoa học đông đảo, có truyền thống nghiên cứu lâu năm và có thực tiễn phong phú. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện cần phát huy hơn nữa vai trò tư vấn chính sách; không chỉ nghiên cứu để có bài báo, mà phải nghiên cứu để giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia.

Cùng với đó, cần chủ động mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào mạng lưới đào tạo, nghiên cứu quốc tế; thu hút các nhà khoa học quốc tế đến làm việc, nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện; đưa sinh viên Việt Nam ra thế giới và đưa tri thức tinh hoa thế giới về Việt Nam; đưa các sản phẩm khoa học, công nghệ nông nghiệp, thương hiệu nông nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại. Chuyển đổi số phải làm thay đổi phương thức quản trị, đào tạo, nghiên cứu và phục vụ người học; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng môi trường học tập thông minh; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền hợp lý, tăng cường trách nhiệm giải trình, quản trị minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại.

Tạo môi trường để các nhà khoa học được sáng tạo, cống hiến và được hưởng thành quả xứng đáng với đóng góp của mình. Đặc biệt, phải chú trọng đào tạo thế hệ nhà khoa học trẻ. Phấn đấu đến năm 2045 Học viện phải vào TOP 100 các trường đại học châu Á.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tự hào về quá khứ để có trách nhiệm hơn với tương lai

Nhìn lại hành trình 70 năm qua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có quyền tự hào về quá khứ để có trách nhiệm hơn với tương lai.

Với các thế hệ trẻ của Học viện, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các em học tập, rèn luyện thật tốt, say mê nghiên cứu, dám sáng tạo, khởi nghiệp, ước mơ, hoài bão, sẵn sàng đi đến những vùng khó khăn, đầy thách thức để từ mái trường này sẽ tiếp tục có nhiều nhà khoa học lớn, nhiều doanh nhân nông nghiệp lớn, nhiều nhà quản lý giỏi và nhiều thế hệ thanh niên có khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, tầm nhìn mới, khát vọng mới, khí thế mới của đội ngũ cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học tâm huyết, hàng vạn cựu sinh viên đang công tác trên mọi miền đất nước, cùng thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo và với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - hội nhập - phát triển, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Đem tri thức phụng sự đất nước, phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Trước đó, trong Diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Lan cho biết, ngày 12/10/1956, Trường Đại học Nông Lâm, tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày nay, đã được thành lập. Từ những giảng đường, phòng thí nghiệm và khu thực hành còn đơn sơ, các thế hệ đầu tiên đã bền bỉ gây dựng Nhà trường bằng trí tuệ, tâm huyết và niềm tin vào sức mạnh của tri thức.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Lan phát biểu

Qua những năm tháng chiến tranh, qua thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, Học viện luôn đồng hành với sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn Việt Nam với sứ mệnh được trao gửi từ ngày đầu thành lập: đào tạo con người, phát triển khoa học và đem tri thức phụng sự đất nước, phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và làm chủ công nghệ, Học viện xác định ba nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Lan phát biểu

Một là, đổi mới đào tạo, giúp người học có chuyên môn vững, tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần cống hiến; đủ khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn và thích ứng với một thế giới đang thay đổi.

Hai là, đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tập trung vào những lĩnh vực Học viện có thế mạnh và đất nước đang cần; đưa tri thức thành những sản phẩm, giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp, người nông dân và cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm các gian hàng trưng bày tại lễ kỷ niệm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm các gian hàng trưng bày tại lễ kỷ niệm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm các gian hàng trưng bày tại lễ kỷ niệm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm các gian hàng trưng bày tại lễ kỷ niệm

Ba là, đổi mới quản trị và tăng cường hợp tác, tạo môi trường để người tài phát huy năng lực, các nhà khoa học yên tâm cống hiến; gắn kết chặt chẽ hơn với địa phương, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm

"Đó là những bước đi để xây dựng Học viện thành một đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực, phát triển theo hướng thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn. Chúng tôi hiểu rằng khát vọng ấy phải được thực hiện bằng trách nhiệm của mỗi thành viên và được khẳng định bằng chất lượng đào tạo, giá trị khoa học cùng những đóng góp thiết thực cho đất nước", GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Lan khẳng định.